Амбициозная ролевая игра Wyrdsong от создателей Skyrim и Fallout потеряла большую част...

Амбициозная ролевая игра Wyrdsong от создателей Skyrim и Fallout потеряла большую часть разработчиковВетераны игровой индустрии и создатели таких культовых RPG проектов, как The Elder Scrolls V: Skyrim и серии Fallout, в 2022 году основали свою собственную студию под названием Something Wicked Games.
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