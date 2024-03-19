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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Амбициозная ролевая игра Wyrdsong от создателей Skyrim и Fallout потеряла большую част...

Амбициозная ролевая игра Wyrdsong от создателей Skyrim и Fallout потеряла большую част...

Амбициозная ролевая игра Wyrdsong от создателей Skyrim и Fallout потеряла большую часть разработчиковВетераны игровой индустрии и создатели таких культовых RPG проектов, как The Elder Scrolls V: Skyrim и серии Fallout, в 2022 году основали свою собственную студию под названием Something Wicked Games.

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