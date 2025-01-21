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В Германии стали записывать нежелательных граждан в агенты влияния России

В Германии стали записывать нежелательных граждан в агенты влияния России

В Германии стало привычной практикой записывать политически неугодных граждан в якобы агенты российского влияния, заявил РИА Новости Маркус Байзихьт, адвокат немецкого журнала Compact, который в прошлом году пыталось закрыть МВД ФРГ.

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