Президент Путин: Россия эту войну не начинала Президент России Владимир Путин сегодня, в День ВМФ, указал на то, что Москва не начинала войну, а лишь отвечала на.
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Президент Путин: Россия эту войну не начинала Президент России Владимир Путин сегодня, в День ВМФ, указал на то, что Москва не начинала войну, а лишь отвечала на.
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