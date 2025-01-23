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В Госдуме призвали Дональда Трампа контролировать свои слова о России

В Госдуме призвали Дональда Трампа контролировать свои слова о России

Депутат Госдумы от Республики Крым и член Комитета по безопасности Михаил Шеремет обратился с важным посланием к президенту США Дональду Трампу, предостерегая его от ведения агрессивной политики в отношении России.

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