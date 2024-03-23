Медвежий угол
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Медвежий угол

38 315 подписчиков

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"Одного взяли, трое скрылось в лесу": Что известно об организаторах теракта в Крокус Сити Холл. Последние новости с места событий

"Одного взяли, трое скрылось в лесу": Что известно об организаторах теракта в Крокус Сити Холл. Последние новости с места событий

Интересная жизнь с Vera Star Потрясающий по своему цинизму и жестокости теракт перед концертом легендарной группы «Пикник» в знаменитом «Крокус Сити Холл» совершенный накануне, как будто вернул страну в 90-е или начало 00-х, когда подобные злодеяния стали ужасающей обыденностью.

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Комментарии
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николай ткаченко
Медвежий угол со своей инфой, как прошлогодний снег.
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14 час.
В
Владимир
Причём такие наёмники очень выгодны для них, зверьё сработает и за низкую оплату... Завозить не надо, Хуснуллин завезет, квартиры даст... Это выглядит так, что власть червячок англосакский заглотила...
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11 час.
КОНСТАНТИН ЗЕЛЕПУХИН
Не понял. Говорили о спецах, а показывают захват придурошных  азиатов… Я за Россию, но хочу правду!!!
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10 час.

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