"Одного взяли, трое скрылось в лесу": Что известно об организаторах теракта в Крокус Сити Холл. Последние новости с места событий

Интересная жизнь с Vera Star Потрясающий по своему цинизму и жестокости теракт перед концертом легендарной группы «Пикник» в знаменитом «Крокус Сити Холл» совершенный накануне, как будто вернул страну в 90-е или начало 00-х, когда подобные злодеяния стали ужасающей обыденностью.