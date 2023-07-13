Курганский военный Урал заявил, что выжил после взорвавшейся у груди гранаты

Курганский военный с позывным Урал выжил после того, как рядом с его грудью взорвалась граната. Это произошло во время выполнения боевых задач в зоне СВО, рассказал боец в беседе с Ura.
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