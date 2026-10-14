14 октября "Яндекс" восстановил свои ИИ-сервисы после атак на дата-центры. Доступны Responses API и Chat Completions API, но остаются проблемы с Workflows и Batch Inference API.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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