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Американская пресса сообщила о возможной поставке Китаем оружия и боеприпасов России

Американская пресса сообщила о возможной поставке Китаем оружия и боеприпасов России

В настоящее время власти Китая рассматривают возможность передачи России вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает сразу несколько американских средств массовой информации, включая CNN и The Wall Street Journal.

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