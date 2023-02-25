Американская пресса сообщила о возможной поставке Китаем оружия и боеприпасов России

В настоящее время власти Китая рассматривают возможность передачи России вооружений и боеприпасов. Об этом сообщает сразу несколько американских средств массовой информации, включая CNN и The Wall Street Journal.
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