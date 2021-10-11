«Во Владивостоке такого не покажут»: «Дыхание огня» приходит в Находку

Напомним, симпозиум проходил в музее-мастерской традиционных ремесел «Жар-птица» в Фокино и был реализован в рамках гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
Напомним, симпозиум проходил в музее-мастерской традиционных ремесел «Жар-птица» в Фокино и был реализован в рамках гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
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