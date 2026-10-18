Говоря про ОШ мы не имеем права обойти великий и прекрасный роман "Анна Каренина".Трагедия Анны - трагедия болезненной гордости, выращенной и выпестованной под маской абсолютного самообладания: другие недостойны видеть не то что потребность в них, а даже эмоции по их поводу, не заслужили, потому что "не горят".
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