Николаев впервые прокомментировал слухи о разводе с молодой женой Проскуряковой: «Мы стараемся справляться»

Уже почти 14 лет Игорь Николаев откровенно счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. Несмотря на внушительную разницу в возрасте в 23 года, пара смотрится довольно гармонично и живет полноценной семейной жизнью.
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