Опасный двойник

﻿﻿Как часто вы собираете дикие растения в лесу? Задумывались ли вы когда-нибудь, что у совершенно безобидных и привычных растений есть менее безобидные «дублеры»? Конечно, не в буквальном смысле, с системной точки зрения они могут быть совершенно разными, просто эти токсичные товарищи внешне очень похожи на те вещи, которые мы обычно собираем и готовим для них всякие вкусности.