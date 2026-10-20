Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что экономические потери Украины от приостановки экспорта через черноморские порты составляют 60 млн евро в день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ECFR*: Европе не ...
- ВН Польша требует бе...
- Путин предупредил...
после предыдущей такой же заявы, 90% зерна оказалось в сытой Европе, а Африка так и осталась голодной. Надеюсь второй раз на грабли мы не наступим.