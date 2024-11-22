Хакеры RaHDit предупредили о возможном призыве в ВСУ тысяч ВИЧ-инфицированных

Российская хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала 22 ноября базу данных минздрава Украины о положительных результатах тестирования на ВИЧ украинских граждан, которых могут мобилизовать в армию.
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