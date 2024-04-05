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Русская весна

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В США выступили с радикальным предложением для Украины

В США выступили с радикальным предложением для Украины

Украине следует согласиться на нейтральный статус и прекратить все виды сотрудничества с Североатлантическим альянсом, предложил американский профессор Джон Миршаймер в интервью Judging Freedom.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Выступивший профессор  -  это не США со своими целями и позицией. Они за мнение какого-то отдельного гражданина ответственности не несут. И могут спокойно его не учитывать никаким каком, делая свою игру.
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17 час.
Дмитрий Гурин
&quot;...........Кроме того, они не способны решить возникшую проблему в украинской армии с живой силой&quot;.................. они вообще не способны решать никакие проблемы не внешние не тем более внутренние. Скоро народы вытащат из закромов свои традиционные подарки для руководителей: Байдену- виселицу; Макрону- гильотину; Сунак- топор; Щольцу- колесо от телеги.  Хотя как по мне, так веселее чтоб они скопытились от &quot;скафизма&quot; (кому интересно почитайте в сети, для них такой переход в мир иной самое то)
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1 час.

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