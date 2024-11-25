В Петербурге сегодня так, как привычно старожилам. Тем, кому далеко «за». Кто помнит, что в Ленинграде всегда были дожди, а на небе постоянно висели свинцовые тучи.
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В Петербурге сегодня так, как привычно старожилам. Тем, кому далеко «за». Кто помнит, что в Ленинграде всегда были дожди, а на небе постоянно висели свинцовые тучи.