Сотрудник хабаровского автосервиса помогал мошенникам обманывать пенсионеров

Две жительницы Хабаровска обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. По данным пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, пенсионерки в возрасте 72 и 82 лет стали жертвами мошеннической схемы "ваш родственник попал в ДТП".
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