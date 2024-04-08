Сотрудник хабаровского автосервиса помогал мошенникам обманывать пенсионеров

Две жительницы Хабаровска обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. По данным пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, пенсионерки в возрасте 72 и 82 лет стали жертвами мошеннической схемы "ваш родственник попал в ДТП".