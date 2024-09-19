Трамп считает, что Израиль будет уничтожен в случае победы Харрис на выборах

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп утверждает, что победа его соперницы от демократов Камалы Харрис на выборах в ноябре приведет к уничтожению Израиля в течение двух лет.
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