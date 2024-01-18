Заноза
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Заноза

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Голос Мордора: Воинствующая Франция — зрелище смехотворное

Голос Мордора: Воинствующая Франция — зрелище смехотворное

Президент Франции Эммануэль Макрон перевел экономику страны на военные рельсы. Одним своим заявлением перевернул тихую мирную жизнь страны.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Макрон таки дождётся на свой зад!
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13 час.
АМ
Алиса Майская
Достаточно Французского иностранного легиона. Не надо ля-ля про беззубость франции. Глупо недооценивать противника.
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9 час.
Иван Агеев
А где он воевал, или воюет? В Африке? Тады, конечно, страшно...
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9 час.

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