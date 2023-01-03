Бои Махачев – Волкановски и Павлович – Нганну в топ-10 самых ожидаемых поединков года по версии Sherdog

Спортивный портал Sherdog опубликовал топ-10 самых ожидаемых поединков 2023 года. Второе место в списке занимает титульное противостояние чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и обладателя пояса в полулегком весе Алекса Волкановски.
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