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В Ростовской области в массовом аварии погибла семья с ребенком

В Ростовской области в массовом аварии погибла семья с ребенком

На пункте оплаты на автомобильной дороге М-4 «Дон» в Ростовской области произошло столкновение пяти автомобилей, в результате которого три человека погибли, сообщил представитель региональной Госавтоинспекции журналистам.

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