Самолет Уиткоффа, предположительно, приземлился в Омане

Самолет, на котором, согласно предположениям, улетел после переговров с президентом России Владимиром Путиным спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в аэропорту Маскат Омана 26 апреля, следует из данных сервиса Flightradar24.
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