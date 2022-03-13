Hyundai приостановил сотрудничество с «Челси». Сделка давала клубу 10 млн фунтов в год

Спонсор «Челси» Hyundai приостановил сотрудничество с клубом. 10 марта правительство Великобритании ввело санкции против Романа Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

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