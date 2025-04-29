"Ведомости": салоны оптики пожаловались в ФАС на демпинг маркетплейсов

Оптическая ассоциация, которая объединяет производителей и продавцов медицинской оптики, обвинила в маркетплейсы в демпинге на контактные линзы и обратилась с жалобой к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому.
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