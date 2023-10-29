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В столице открылась III Московская неделя интерьера и дизайна

В столице открылась III Московская неделя интерьера и дизайна

28 октября в ЦВЗ "Манеж" в столице стартовала III Московская неделя моды и дизайна. В первый же день работы на организованном в рамках Недели маркете было продано предметов интерьерного дизайна и декора на сумму более 9,5 млн рублей, сообщили "Газете.

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