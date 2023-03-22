Артем Резников: «Я уже начал подготовку к бою с Вартаняном»

Боец ACA Артем Резников рассказал о своей подготовке к поединку с россиянином Эдуардом Вартаняном. «Я уже начал подготовку к бою с Вартаняном – поединок-то уже скоро, осталось меньше трех месяцев.
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