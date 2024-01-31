Сотрудники ГИБДД Ростовской области помогли водителю большегруза, который попал в беду в морозную ночь

26.01.2024 в ночное время суток, в морозную погоду, нарядом ДПС в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Михаила Шевцова и государственного инспектора дорожного надзора лейтенанта полиции Александра Дацюк, находясь на маршруте патрулирования на 66-м км автодороги Семикаракорск - Б.