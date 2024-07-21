Котлас отметил 120-летие со дня рождения адмирала Николая Кузнецова

В воскресенье, 21 июля, в Котласе прошли торжественные мероприятия в честь 120-летия со дня рождения Адмирала Флота Советского СоюзаНиколай Кузнецов родился 24 июля 1904 года в деревне Медведки Великоустюжского уезда Вологодской губернии, ныне Котласский округ Архангельской области.