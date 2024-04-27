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Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин вернулся в зону СВО

Руководитель администрации главы Самарской области Дмитрий Холин сообщил, что вернётся в зону СВО. Утром 25 апреля он получил повестку с требованием вернуться в часть, где он числился в статусе мобилизованного с осени 2022 года.

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