Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин вернулся в зону СВО

Руководитель администрации главы Самарской области Дмитрий Холин сообщил, что вернётся в зону СВО. Утром 25 апреля он получил повестку с требованием вернуться в часть, где он числился в статусе мобилизованного с осени 2022 года.
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