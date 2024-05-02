Сведет судьба: какие 5 знаков зодиака встретят любовь до конца 2024 года без лишних усилий Алёна Юрьева Есть ли вещи, которые случаются без нашего активного участия? Похоже, в любви также бывают моменты, когда судьба просто сводит нас с нашей истинной второй половинкой.