Синоптик: Үзәк Россиядә әбиләр чуагы 8 сентябрьдә башланачак

Үзәк Россиядә әбиләр чуагы 8 сентябрьдә башланачак һәм якынча биш көн дәвам итәчәк. Бу хакта «РИА Новости»га «Фобос» һава торышы үзәгенең әйдәп баручы белгече Евгений Тишковец сөйләгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым