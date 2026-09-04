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Синоптик: Үзәк Россиядә әбиләр чуагы 8 сентябрьдә башланачак

Үзәк Россиядә әбиләр чуагы 8 сентябрьдә башланачак һәм якынча биш көн дәвам итәчәк. Бу хакта «РИА Новости»га «Фобос» һава торышы үзәгенең әйдәп баручы белгече Евгений Тишковец сөйләгән.

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