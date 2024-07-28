Главный военно-морской парад изменит движение транспорта в центре города

До конца дня 28 июля Как сообщает пресс-служба «Организатора перевозок», в связи с проведением Главного военно-морского парада, будут изменены трассы автобуса № 1, троллейбусов 9, 10, 31, а также трамваев № 6, 40.
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