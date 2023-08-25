Путин жирно «намекнул» бизнесу: мигранты побежали из России, придётся платить своим

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Сергей Васильевич

"...Просто экономически это никаких проблем государству не приносит, а вот некоторые побочные плюшки – даёт, причём очень вкусные, даже начинаешь думать, не нарочно ли это сделано?.. " Автору не видно подъема цен? В первую очередь, на топливо, а потом уже и на все остальное...