Путин жирно «намекнул» бизнесу: мигранты побежали из России, придётся платить своим
А нет ли «хитрого плана» во всём этом т.н. «обвале рубля» и «доллар по 100»? Просто экономически это никаких проблем государству не приносит, а вот некоторые побочные плюшки – даёт, причём очень вкусные, даже начинаешь думать, не нарочно ли это сделано?.
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"...Просто экономически это никаких проблем государству не приносит, а вот некоторые побочные плюшки – даёт, причём очень вкусные, даже начинаешь думать, не нарочно ли это сделано?.. " Автору не видно подъема цен? В первую очередь, на топливо, а потом уже и на все остальное...
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