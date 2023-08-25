Закон и Порядок

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Путин жирно «намекнул» бизнесу: мигранты побежали из России, придётся платить своим

Путин жирно «намекнул» бизнесу: мигранты побежали из России, придётся платить своим

А нет ли «хитрого плана» во всём этом т.н. «обвале рубля» и «доллар по 100»? Просто экономически это никаких проблем государству не приносит, а вот некоторые побочные плюшки – даёт, причём очень вкусные, даже начинаешь думать, не нарочно ли это сделано?.

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Комментарии
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Сергей Васильевич
&quot;...Просто экономически это никаких проблем государству не приносит, а вот некоторые побочные плюшки – даёт, причём очень вкусные, даже начинаешь думать, не нарочно ли это сделано?.. &quot;  Автору  не видно подъема цен? В первую очередь, на топливо, а потом уже и на все остальное...
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