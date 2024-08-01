Золото впервые превысило $2500 за унцию после сохранения ставки ФРС США

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые преодолела отметку в $2500 за тройскую унцию после сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и на возрастании геополитических рисков.