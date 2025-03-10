Захарова раскритиковала экс-главу МИДа Козырева за «советы» Зеленскому

Она назвала бывшего министра преступником.фото: flickr.com / Совет ФедерацииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала экс-министра иностранных дел Андрея Козырева за «советы» президенту Украины Владимиру Зеленскому о «расправе» с Россией.
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