Страшная травма Торопа и незабитый пенальти Заболотного: «Зенит» победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России Короткая ссылка «Зенит» по пенальти победил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России по футболу, но вырвал победу в серии пенальти.