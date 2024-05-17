Фестиваль фиджитал гонок «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024»

Известные российские блогеры и журналисты, пилоты программы SMP Racing и лучшие симрейсеры России будут соревноваться в двух параллельных реальностях – за рулем картов MIKS kart Спорт и на автоспортивных симуляторах симрейсингового проекта SMP Racing Esports.
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