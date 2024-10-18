Боец «Айдара» заявил об успешном продвижении ВС России у Тернов

Российские военные успешно продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов с позывным Осман в своем Telegram-канале.
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