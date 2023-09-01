Томенко открыл школу в Тальменке, построенную по самым современным стандартам

Губернатор Алтайского края уверен, что новая школа будет радовать жителей долгие годы Виктор Томенко открыл новую школу в Тальменке / Фото: Антон Червяков Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии новой школы в Тальменке.