Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 20 сентября 2026

Во воскресенье, 20 сентября, сыграют Миннесота Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси в рамках МЛС. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.