Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»

«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»

Мэр Пензы призвал отложить установку в школах мемориальных досок погибшим на СВО Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в зоне военной операции на Украине.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
В том то и дело, что войну ни Россия, ни Украина не объявляли. Все &quot;потуги&quot; Зеленского с Ко представить её как &quot;народную&quot; терпят крах. С нашей стороны была предоставлена возможность в Стамбуле в марте 2022 года заключить Договор на основе соблюдения принципов безопасности России и нейтральности Украины (естественно без Крыма - это не обсуждалось). Для республик Донбасса был выработан &quot;особый статус&quot;, но в составе Украины. Англоамериканцы &quot;похерили&quot; уже подписанный Протокол, теперь надо не спеша &quot;давить гадину&quot;. А пляски - это молодёжь, Вы забыли что нужен &quot;клапан&quot; для выплеска энергии. Не все могут воевать, поддерживать - могут, но это другой вопрос. Помните войны на Кавказе, которые вела Российская империя? И сравните с убийственной войной, в которую втупила она же в 1014 году. Разницу понимаете?
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10 час.
Садко Гусляр
...какой базар, конечно понимаю... - спасибо за ликбез...
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10 час.
Игорь Кузнецов
&quot;Базара нет!&quot; 😀
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9 час.

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