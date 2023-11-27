Мэр Пензы призвал отложить установку в школах мемориальных досок погибшим на СВО Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в зоне военной операции на Украине.
«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»
Комментарии
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Игорь Кузнецов
В том то и дело, что войну ни Россия, ни Украина не объявляли. Все "потуги" Зеленского с Ко представить её как "народную" терпят крах. С нашей стороны была предоставлена возможность в Стамбуле в марте 2022 года заключить Договор на основе соблюдения принципов безопасности России и нейтральности Украины (естественно без Крыма - это не обсуждалось). Для республик Донбасса был выработан "особый статус", но в составе Украины. Англоамериканцы "похерили" уже подписанный Протокол, теперь надо не спеша "давить гадину". А пляски - это молодёжь, Вы забыли что нужен "клапан" для выплеска энергии. Не все могут воевать, поддерживать - могут, но это другой вопрос. Помните войны на Кавказе, которые вела Российская империя? И сравните с убийственной войной, в которую втупила она же в 1014 году. Разницу понимаете?
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10 час.
Садко Гусляр
...какой базар, конечно понимаю... - спасибо за ликбез...
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10 час.
Игорь Кузнецов
"Базара нет!" 😀
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9 час.
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