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Хинштейн рассказал историю 76-летнего самбиста, который не сломался под дронами в ДНР

Хинштейн рассказал историю 76-летнего самбиста, который не сломался под дронами в ДНР

Анатолий Николаевич, 76-летний мастер спорта по самбо, рискуя жизнью, помогал соседям в Константиновке ДНР, добывал еду и медикаменты, эвакуировал раненых и похоронил погибшего российского бойца.

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