В ЕС — через 20 лет, в НАТО — после войны и никаких инвестиций: президент Эстонии рассказала о перспективах Украины

Почетной гостьей празднования 30-летия независимости Украины стала президент Эстонии. Сначала Керсти Кальюлайд присутствовала на «Крымской платформе», а на следующий день — на военном параде, сидела в первых рядах с коллегой Владимиром Зеленским.