«Вина лежит на представителях России»: Алиев сделал новое заявление о крушении самолета AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна требует наказания виновных в крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение 25 декабря недалеко от казахстанского Актау.
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