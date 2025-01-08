Иудин грех: три портрета молдавских русофобов

В Молдове традиция постсоветской русофобии более долгая, чем на Украине. В конце 80-х – начале 90-х молдавская «национально ориентированная интеллигенция», а следом за ней и политический класс, во всём копировали прибалтов, в том числе и в отношении к союзному центру и общесоветскому наследию (при том, что в Бессарабии, когда она в 1940 году присоединялась к СССР, не было ни академии наук, ни университетов, ни театров, ни больниц – всё это создали и построили «оккупанты»).