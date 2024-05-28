Агент Сердара Азмуна обещает раскрыть планы игрока через две недели

Сердар Азмун может вернуться в "Байер" после окончания арендного соглашения с "Ромой". По словам его агента Арманда Дюрна, пока неясно, как будет развиваться ситуация, но через две недели об этом станет более известно.
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