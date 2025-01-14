Байден: восстановление Лос-Анджелеса обойдётся в десятки миллиардов долларов

Президент США Джо Байден на брифинге с представителями федеральной власти заявил о намерении добиться от конгресса десятков миллиардов долларов для восстановления районов Лос-Анджелеса, пострадавших от мощнейших пожаров.
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