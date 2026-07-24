Трамп раскрыл обещания Путина и Си Цзиньпина по Ирану

По его словам, Путин и Си Цзиньпин заверили его в отсутствии планов передавать оружие Тегерану.Президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин заверили его в том, что их страны не намерены поставлять вооружение Ирану.