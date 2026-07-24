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Царьград

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Трамп раскрыл обещания Путина и Си Цзиньпина по Ирану

Трамп раскрыл обещания Путина и Си Цзиньпина по Ирану

По его словам, Путин и Си Цзиньпин заверили его в отсутствии планов передавать оружие Тегерану.Президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин заверили его в том, что их страны не намерены поставлять вооружение Ирану.

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Комментарии
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с1
са 1
Ну, а нам-то кто запрещает продавать что угодно Мьянме, к примеру?
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1 м.