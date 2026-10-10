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Царьград

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В Подмосковье стало больше медведей: до 80 особей обитают у сёл

В Подмосковье стало больше медведей: до 80 особей обитают у сёл

С начала 2026 года в Минэкологии Подмосковья поступило около 20 обращений о возможных следах медведей возле населённых пунктов, а численность зверя в регионе оценивается в 70–80 особей.

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