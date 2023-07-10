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Фурам запретили проезд по дорогам Южного Урала

Фурам запретили проезд по дорогам Южного Урала

В Челябинской области ввели ограничения движения грузовиков на ближайшие три дня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в связи с аномально высокой температурой воздуха продлевается временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по специальным разрешениям, на автодорогах регионального значения с усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием.

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